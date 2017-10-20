Обама усыпил Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что заснул, слушая выступление своего предшественника на посту президента США Барака Обамы.

Трамп, выступая перед сторонниками в Фарго, извинился и признался, что заснул. По словам Трампа, Обама «очень хорош – очень хорош, чтобы засыпать». Его слова встретили одобрительными возгласами, передает ТАСС.

Трамп также заявил, что его победа на выборах привела к росту ВВП США в 4,2%, а в случае победы Хиллари Клинтон «был бы спад в 4,2%».

В своем выступлении в Университете штата Иллинойс Обама не упоминал Трампа по имени, но перечислил все расхожие упреки в его адрес. В частности, в вину новым властям США Обама поставил недостаточную «защиту выборов от российских атак», прекращение борьбы с коммунизмом и подрыв «альянсов с союзниками».