Герой любимого мема Лаврова показал «отравление Скрипалей»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал шуточный ролик, повествующий о том, как на самом деле были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Видео с кадрами из сериала «Игра престолов» Харламов опубликовал в Instagram.

По сюжету героиня Арьи Старк в маске Уолдера Фрея отравляет его же сыновей в отместку за убийство ее брата и матери. В опубликованном Харламовым видео, под маской Фрея оказывается сам российский юморист. Харламов, который уже успел стать мемом из-за сходства с подозреваемым в отравлении Скрипалей Русланом Бошировым.

«Вся правда о том, как это было в Лондоне! Шок! Смотреть до конца!» – подписал видео Харламов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров показал свой любимый мем на тему «отравителей Скрипалей». Таковым глава российского МИДа посчитал фотографии российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, под портретами которых было написано: Александр Петров и Руслан Боширов.

Напомним, британские прокуроры объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.