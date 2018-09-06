Лавров показал любимый мем на «отравителей Скрипалей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал свой любимый мем на тему «отравителей Скрипалей».

Лучшим мемом глава российского МИДа посчитал фотографии российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, под портретами которых было написано: Александр Петров и Руслан Боширов, сообщили «Известия».

Напомним, британские прокуроры объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.

В соцсетях бурно отреагировали на публикацию фотографий «российских офицеров ГРУ», высмеяв стереотипность мышления британских спецслужб.