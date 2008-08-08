В соцсетях посмеялись над появлением подозреваемых в отравлении Скрипалей

Российские соцсети отреагировали на заявление Лондона, который раскрыл имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, высмеяв британские спецслужбы за стереотипность мышления о русских.

В Сети смеются, в частности, над тем, какие именно имена названы Лондоном – Руслан Боширов и Александр Петров. Так, в Twitter «Голос Мордора» представили, как на самом деле выбирались имена для «русских агентов» – так, чтобы «всем известно, но немного необычно».

- Кто там у русских есть, так чтоб вроде как всем известно, но немного необычно?

- Ну актёры например, Марат Башаров и Александр Баширов.

- Тогда пиши Руслан Баширов.

- Сэр, может Боширов лучше?

- Ок, пиши. А второй пусть будет просто Александр Петров. Их там тысячи. — Голос Мордора (@spacelordrock) 5 сентября 2018 г.

В Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» высмеивают одежду, в которую были одеты «офицеры ГРУ».

«Это точно гэрэушники, девочки. Потому что даже одежду «дальние соседи» им выдали на одном товарном складе», – говорится в сообщении.

Всегда смеюсь с правоохранителей в штатском.

Их же по шмоткам легко определить, они прям палятся и кричат, смотри, я из ГРУ, ФСБ, ФСО под прикрытием! pic.twitter.com/EzYdijszQT — Загнивающий Запад (@gniloywest) 5 сентября 2018 г.

Другой Telegram-канал, Карточный домик. Европа, отмечает, что у британских спецслужб очень стереотипное мышление.

«Все как в популярном голливудском фильме про русских бандосов: низкие лбы, короткие стрижки, кроссовки, шапки-пидорки, куртки-дутики. Мы таких видели часто. В девяностые. Самое главное, что камеры никак не зафиксировали саму акцию по нанесению «Новичка» на ручку двери. А так все выглядит очень убедительно. Да и сами они какие-то подозрительные», – отмечается в Telegram-канале.

Александр Фаст в Twitter пишет: «Не понимаю, почему второй отравивший Скрипаля агент не взял себе алиас «Васечкин». Вы прикиньте, какой ор бы в новостных редакциях стоял», – имея в виду детскую комедию «Приключения Петрова и Васечкина».

В соцсетях появилось также много мемов на тему подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые высмеивают тот факт, что мужчины очень похожи, во-первых, друг на друга...

Британская полиция назвала имена двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей



Внимание! Фоторобот: pic.twitter.com/CCyongPQxm — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 5 сентября 2018 г.

...а во-вторых, на героев различных фильмов.

Александр Петров и Руслан Боширов угощают Скрипаля "Новичком" pic.twitter.com/uBWb9N3ZSR — georginoo (@georginoo3) 5 сентября 2018 г.

А некоторые предположили, что у Петрова и Боширова должен был быть сообщник – капитан Советской армии и Герой Советского Союза Иван Драго.

Названо имя и опубликована фотография ещё одного участника группы отравившей Сергея и Юлию Скрипаль. Это капитан Советской армии и Герой Советского Союза Иван Драго. pic.twitter.com/9tRR1LW5GS — Голос Мордора (@spacelordrock) 5 сентября 2018 г.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.

Российские блогеры заметили странные нестыковки на фотографиях Боширова и Петрова, а СМИ удивились тому, что «офицеры ГРУ» выбрали один из худших отелей в Лондоне.

Между тем в Сети появились подробности о личностях Боширова и Петрова.