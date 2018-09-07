На продажу выставлен пропуск на похороны Сталина

Пользователь популярной интернет-площадки для размещения объявлений выставил на продажу именной пропуск для прохода на похороны секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина.

Документ оценили в 100 тыс. рублей. Пропуск давал владельцу право следить за похоронами Сталина из первых рядов на левой трибуне, пишет «Ридус».

Сейчас хозяйкой пропуска является женщина по имени Клавдия. Она рассказала, что нашла документ возле помойки на Кутузовском проспекте, рядом были различные книги, фотографии и документы 40-50-х годов, которые принадлежали полковнику Советской армии Мельникову, который в годы войны был начальником лагеря НКВД СССР для иностранных военнопленных в Эстонии.