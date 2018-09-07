ЦИК озвучил прогноз по явке на выборы 9 сентября

Явка избирателей на выборы 9 сентября не будет высокой, учитывая продолжающиеся отпуска и прошедшие не так давно президентские выборы, считает председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках», – цитирует Памфилову ТАСС.

Поэтому, полагает она, явка будет не очень высокой. Но, по ее словам, главное, чтобы явка «была адекватно отражена».

«Никаких заведомых рамок (для явки) нет», – добавила она.

Всего 9 сентября в России откроются более 60 тыс. избирательных участков. На оснащенных видеонаблюдением участках в списки избирателей включены порядка 27-30 млн человек.

На организацию видеонаблюдения на довыборах в Госдуму, которые пройдут в шести регионах, средства выделяет ЦИК, на региональных и муниципальных выборах – местные власти.

«Более 15,6 тыс. избирательных комиссий, участковых и территориальных, уже оборудованы видеокамерами», – сказала глава ЦИК.

Выборы 9 сентября пройдут в 80 регионах страны, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Губернаторов выберут в 22 субъектах, депутатов заксобраний – в 16 субъектах, депутатов городских дум областных центров – в 12. В шести регионах пройдут дополнительные выборы в Госдуму.

В среду эксперты призвали не считать явку показателем легитимности выборов.

По прогнозам ВЦИОМ, явка на выборах мэра Москвы может составить около 32%. По мнению гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, невысокая явка может стать следствием скептического отношения населения к перспективам повышения пенсионного возраста.