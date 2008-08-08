Эксперты призвали не считать явку показателем легитимности выборов

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Как России относиться к бегству жителей с Украины

Все больше жителей Украины вынуждены уехжать заграницу - сначала на заработки.Фото: Stanislav Belousov/Reuters
Украина переживает демографическую катастрофу, и это признают сами киевские власти. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежегодно из незалежной «выезжает примерно миллион украинцев». Казалось бы, нам должно быть только выгодно то, что Украину покидает ее население – в том числе переезжая в Россию. Однако так ли это на самом деле? Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...
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Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Эксперты призвали не считать явку показателем легитимности выборов

             5 сентября 2018, 10:36
          Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Явка – это как болельщики на состязании. Если одни состязания привлекают много болельщиков, а другие – мало, то состязания не становятся от этого проведенными не по правилам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Возглавляемый им Центр политического анализа подготовил доклад «Единый день голосования – 2018», в котором объясняется феномен уровня явки на выборы.

          Центр политического анализа представил доклад «Единый день голосования – 2018». Эксперты, в частности, объяснили, почему невысокая явка становится общемировой практикой.

          «Предсказуемо высокой явка может сохраняться лишь в тех странах, где избирательное право законодательно закреплено как обязательное... Почти повсеместно наблюдается эффект «чем выше уровень выборов, тем выше явка», – говорится в докладе.

          Как поясняют авторы, на показатели явки прямо влияют психологические факторы. Поэтому после федеральных выборов – особенно президентских – первые региональные всегда проходят на низкой явке.

          В то же время подчеркивается, что явка не является характеристикой легитимности выборов. Если в выборах принимает участие 30-40 процентов избирателей, то легитимность избранного кандидата или органа власти, как правило, «не оспаривается вне ситуации поствыборных интерпретаций проигравших политиков или сторонников победителя».

          Более того, фетишизация высокой явки вредит демократическому процессу, ставит под вопрос легальность выборов.

          «Высокая явка не является синонимом легитимности и в ходе вполне демократичных, открытых и конкурентных выборов. Так, в ходе выборов главы Саратовской области в 2000 году явка составляла 75%, что выше на 18%, чем четырьмя годами ранее. Но 20% поданных бюллетеней были поданы «против всех кандидатов». Очевидно, что легитимность власти в регионе была не на должном уровне», – говорится в докладе.

          Авторы прогнозируют более высокую явку в тех регионах, где проходят губернаторские выборы, чуть ниже – на выборах законодательных собраний. «При совмещении нескольких выборов разного уровня возможен синергетический эффект (за счет работы разных кандидатов по привлечению своего избирателя) и повышение уровня явки относительно «нормального» для данной территории и этого уровня выборов (такая картина каждый раз наблюдается при совмещении федеральной и региональной кампании). Это нормальная картина для голосования на региональном уровне», – говорится в докладе.

          Авторы исследования приходят к выводу, что на смену ложному противопоставлению «низкая – высокая явка» должен прийти выбор между естественной и принудительной, «некачественной» и «качественной» явкой. «То есть речь идет о легальности и чистоте выборных процедур, а не о превратно понимаемых неких «общедемократических» стандартах», – говорится в докладе.

          Как пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин, в массовом представлении явка ни на что не влияла, однако в обществе еще сильна советская традиция, что раз проходят выборы, то «все должный прийти».

          «Сейчас, когда от советской системы голосования не осталось ничего, мы по-прежнему почему-то придерживаемся требований сделать явку максимально высокой. Сначала был избирательный порог голосования, то есть минимальной явки. Сейчас его, слава Богу, нет, зато явку на прошлом избирательном цикле включили в перечень необходимых требований для обеспечения так называемой конкуренции и легитимности, что совершенно не соответствует действительности», – сказал Данилин.

          Политолог подчеркнул, что в докладе на примерах объясняется, что явка не является критерием ни конкурентности, ни легитимности.

          «Явка – это как болельщики на состязании. Если одни состязания привлекают много болельщиков, а другие – мало, то состязания не становятся от этого проведенными не по правилам. Это просто внимание граждан к данному виду спорта. В России внимание граждан к выборам президента на высочайшем уровне, как что-то вроде интереса к игре национальной сборной. А есть менее популярные виды спорта типа керлинга. И странно ждать, чтобы люди собрались на него так же, как на Робби Уильямса. Это тоже нормально. Главное – это стремление к нормальной, естественной явке. Никто не собирается гнуть губернаторов через колено и требовать от них побольше явки», – подчеркнул Данилин.

          Особое внимание авторы уделили вопросу конкуренции на выборах. Они ответили тем, кто считает, что конкуренция перестала быть острой. «Конкурентное поле в России в целом в последние 10 лет расширялось (по количеству игроков) при стабильной или колеблющейся от кампании к кампании явке. Таким образом, зависимости явки от наличия конкуренции нет», – считают авторы исследования.

          В докладе говорится, что сокращение числа активных партий на фоне активности игроков первого и второго эшелона показывает, «что партийный рынок после либерализации партийного законодательного оказался перенасыщенным». «Некоторые партии не нашли свою нишу и фактически прекратили свое существование, не в силах конкурировать даже за звание «партий спойлеров». Избиратель, в свою очередь, да и элиты не поверили в перспективы партий третьего эшелона и прочие партии-однодневки», – считают эксперты Центра политического анализа. 


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