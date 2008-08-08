Эксперты призвали не считать явку показателем легитимности выборов

«Явка – это как болельщики на состязании. Если одни состязания привлекают много болельщиков, а другие – мало, то состязания не становятся от этого проведенными не по правилам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Возглавляемый им Центр политического анализа подготовил доклад «Единый день голосования – 2018», в котором объясняется феномен уровня явки на выборы.

Центр политического анализа представил доклад «Единый день голосования – 2018». Эксперты, в частности, объяснили, почему невысокая явка становится общемировой практикой.

«Предсказуемо высокой явка может сохраняться лишь в тех странах, где избирательное право законодательно закреплено как обязательное... Почти повсеместно наблюдается эффект «чем выше уровень выборов, тем выше явка», – говорится в докладе.

Как поясняют авторы, на показатели явки прямо влияют психологические факторы. Поэтому после федеральных выборов – особенно президентских – первые региональные всегда проходят на низкой явке.

В то же время подчеркивается, что явка не является характеристикой легитимности выборов. Если в выборах принимает участие 30-40 процентов избирателей, то легитимность избранного кандидата или органа власти, как правило, «не оспаривается вне ситуации поствыборных интерпретаций проигравших политиков или сторонников победителя».

Более того, фетишизация высокой явки вредит демократическому процессу, ставит под вопрос легальность выборов.

«Высокая явка не является синонимом легитимности и в ходе вполне демократичных, открытых и конкурентных выборов. Так, в ходе выборов главы Саратовской области в 2000 году явка составляла 75%, что выше на 18%, чем четырьмя годами ранее. Но 20% поданных бюллетеней были поданы «против всех кандидатов». Очевидно, что легитимность власти в регионе была не на должном уровне», – говорится в докладе.

Авторы прогнозируют более высокую явку в тех регионах, где проходят губернаторские выборы, чуть ниже – на выборах законодательных собраний. «При совмещении нескольких выборов разного уровня возможен синергетический эффект (за счет работы разных кандидатов по привлечению своего избирателя) и повышение уровня явки относительно «нормального» для данной территории и этого уровня выборов (такая картина каждый раз наблюдается при совмещении федеральной и региональной кампании). Это нормальная картина для голосования на региональном уровне», – говорится в докладе.

Авторы исследования приходят к выводу, что на смену ложному противопоставлению «низкая – высокая явка» должен прийти выбор между естественной и принудительной, «некачественной» и «качественной» явкой. «То есть речь идет о легальности и чистоте выборных процедур, а не о превратно понимаемых неких «общедемократических» стандартах», – говорится в докладе.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин, в массовом представлении явка ни на что не влияла, однако в обществе еще сильна советская традиция, что раз проходят выборы, то «все должный прийти».

«Сейчас, когда от советской системы голосования не осталось ничего, мы по-прежнему почему-то придерживаемся требований сделать явку максимально высокой. Сначала был избирательный порог голосования, то есть минимальной явки. Сейчас его, слава Богу, нет, зато явку на прошлом избирательном цикле включили в перечень необходимых требований для обеспечения так называемой конкуренции и легитимности, что совершенно не соответствует действительности», – сказал Данилин.

Политолог подчеркнул, что в докладе на примерах объясняется, что явка не является критерием ни конкурентности, ни легитимности.

«Явка – это как болельщики на состязании. Если одни состязания привлекают много болельщиков, а другие – мало, то состязания не становятся от этого проведенными не по правилам. Это просто внимание граждан к данному виду спорта. В России внимание граждан к выборам президента на высочайшем уровне, как что-то вроде интереса к игре национальной сборной. А есть менее популярные виды спорта типа керлинга. И странно ждать, чтобы люди собрались на него так же, как на Робби Уильямса. Это тоже нормально. Главное – это стремление к нормальной, естественной явке. Никто не собирается гнуть губернаторов через колено и требовать от них побольше явки», – подчеркнул Данилин.

Особое внимание авторы уделили вопросу конкуренции на выборах. Они ответили тем, кто считает, что конкуренция перестала быть острой. «Конкурентное поле в России в целом в последние 10 лет расширялось (по количеству игроков) при стабильной или колеблющейся от кампании к кампании явке. Таким образом, зависимости явки от наличия конкуренции нет», – считают авторы исследования.

В докладе говорится, что сокращение числа активных партий на фоне активности игроков первого и второго эшелона показывает, «что партийный рынок после либерализации партийного законодательного оказался перенасыщенным». «Некоторые партии не нашли свою нишу и фактически прекратили свое существование, не в силах конкурировать даже за звание «партий спойлеров». Избиратель, в свою очередь, да и элиты не поверили в перспективы партий третьего эшелона и прочие партии-однодневки», – считают эксперты Центра политического анализа.