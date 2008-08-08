Российские ученые изобрели космический двигатель, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета создали космический двигатель, который работает на смеси спирта с водой.

«Ученые университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси для маневрирующего наноспутника SamSat-M. Сейчас проходят испытания прототипа», – приводит ТАСС слова пресс-службы университета.

«В качестве рабочего тела двигательной установки ученые предложили смесь дистиллированной воды и этилового спирта. Малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования. А добавление спирта (порядка 40% смеси) предотвращает замерзание рабочего тела при низких температурах на околоземных орбитах», – отмечается в пресс-релизе.

Новый двигатель позволит сделать систему маневрирования наноспутников более надежной и недорогой. Благодаря изобретению можно будет расширить возможности космических аппаратов.

Ученые ожидают, что суммарный импульс скорости будет не ниже 80 м/с.

Водно-спиртовой раствор, тем более в таких пропорциях, известен также как водка. Норма в 40 объемных процентов (градусов) содержания спирта в водке служила базовой нормативной единицей крепости напитка в России с начала XIX века. В частности, она была закреплена в Уставе о питейных сборах, утвержденном 6 декабря 1886 года.