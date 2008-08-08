Рогозин опубликовал фото «Петрова и Боширова в ожидании Скрипалей»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял раскрытие Британией имен и фотографий подозреваемых, опубликовав в своем Twitter кадр из фильма «Афоня» Георгия Данелии с собутыльниками главного героя.

На кадре, который опубликовал Рогозин в Twitter, грузчик Федулов в исполнении актера Борислава Брондукова стоит с другим собутыльником Афони в исполнении Игоря Боголюбова.

В этот момент в фильме они ждут Афоню, и даже предлагают стать «третьим» случайному прохожему.

«Ну, Афоня! Не люблю я таких людей – непунктуальных», – говорит герой Брондукова.

В соцсетях бурно отреагировали на публикацию Британией имен и фотографий «российских офицеров ГРУ», якобы стоящих за отравлением Скрипалей, высмеяв, в частности, стереотипность мышления британских спецслужб относительно России.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.