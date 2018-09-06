Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о повышении ставки на 0,5 процентного пункта – до 18% годовых, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018. Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции», – говорится в сообщении на сайте НБУ.

В регуляторе уверены, что проведения более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году.

В июле Национальный банк Украины (НБУ) уже повышал ставку на 0,5 процентного пункта – до 17,5% годовых.