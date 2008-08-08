Глава Транснефти рассказал о защите прав граждан предпенсионного возраста

Необходимо создать условия для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, гарантируя им возможность профессионального развития, заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости создания условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В первую очередь, речь идет о гарантиях сохранения трудоустройства и реальных возможностях для профессионального развития и повышения квалификации», – сказал Токарев в интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, в «Транснефти» заинтересованы в сохранении опытных кадров и ценят опыт старшего поколения, поэтому «принципы сохранения и развития кадров, выстраивания долгосрочных взаимоотношений между работодателем и работником являются основополагающими».

Он отметил, что в компании есть люди, проработавшие «и 30, и 40, и даже 50 лет», и это «еще один сильный стимул для молодого поколения».

Токарев рассказал, что сейчас самым старым пенсионерам компании по 90 лет. «А всего у нас более 7 тыс. корпоративных пенсионеров-мужчин и более 6,5 тыс. женщин старше нового пенсионного возраста, то есть 65 и 60 лет. Почти 3,5 тыс. человек – это работающие сотрудники, уже перешагнувшие действующий сегодня пенсионный рубеж в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Они продолжают активно и успешно работать», – добавил он.

По его словам, среди долгоработающих сотрудников есть и те, кто занимается физическим трудом. «У нас для всех сотрудников доступен широкий набор социальных программ, направленных на создание достойных условий жизни и труда», – отметил Токарев.

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Он пообещал предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.