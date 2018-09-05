Трампа обязали вводить санкции за киберпреступления

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает главу Белого дома вводить санкции в отношении лиц и организаций, замешанных в киберпреступной деятельности, заявил председатель Комитета по иностранным делам палаты Эд Ройс.

По мнению Ройса, этот законопроект позволит донести «до таких стран, как Иран, Северная Корея и Россия, что США готовы принимать жесткие меры в ответ на кибератаки», передает ТАСС.

Глава Белого дома может выбрать один или сразу несколько вариантов рестрикций, включая запрет на въезд в США, запрет на импорт и экспорт товаров, оказание финансовой помощи, заморозку финансовых активов.

Глава Комитета по иностранным делам Палата представителей отметил, что законопроект призывает главу Белого дома координировать введение санкций со странами-союзниками, чтобы максимизировать их эффект.

Законопроект также обязывает президента США публиковать список всех, кто попал под санкции в связи с киберпреступлениями, а также регулярно обновлять этот список.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «русских хакеров» выдумкой американских демократов, проигравших президентские выборы.