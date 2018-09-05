США согласились с выводами Британии по делу Скрипалей

США разделяют позицию Великобритании, что Россия ответственна за отравление Скрипалей в Солсбери, заявил американский посол в Лондоне Роберт Вуд Джонсон.

«Важное заявление от премьер-министра (Британии Терезы) Мэй. США и Великобритания твердо занимают позицию, согласно которой Россия несет ответственность за акт агрессии на территории Великобритании», – написал он в Twitter.

В среду британские прокуроры заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Мэй заявила, что они якобы являются офицерами ГРУ, и предположила, что их имена вымышлены.

В то же время Лондон решил не требовать у Москвы выдачи россиян.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве, а в Кремле заявили о противоречивости информации, поступающей от Лондона.