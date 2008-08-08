Жители Эстонии пожаловались на проблемы со въездом в Россию на лизинговом автомобиле

Граждане Эстонии заявляют о невозможности попасть в России на автомобиле, находящемся в лизинге у банка.

Сотрудники пограничной службы России запрещают въезд по причине того, что автомобиль принадлежит банку, а не человеку, который его приобрел, пишет Postimees.

Руководитель бюро интегрированного управления границами эстонского департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил, что ограничения со стороны России обусловлены изменениями в налоговом законодательстве.

«Каков будет официальный ответ России о введении изменений закона и как разрешить ситуацию, которая возникла для пересекающих границы людей неожиданно, сейчас в двустороннем общении между двумя государствами выясняется таможней и министерством иностранных дел», – сказал он.

Из обращений эстонцев следует, что в среду до обеда в Нарвском пограничном пункте прогнозируемое время ожидания составляло в среднем до шести часов, на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула – менее часа.

По словам представителя Северо-Западного таможенного управления Павла Гусева, речь идет о вступившем в силу во вторник, 4 сентября новом законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

«Да, главное изменение касается того, что если прежде подобное ограничение на ввоз второго автомобиля касался только частных лиц, то теперь это правило распространяется и на юридические лица», – отметил Гусев.

Пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева уточнила, что для понимания ситуации нужно прочесть ст. 193 нового закона. «Там все ясно изложено. Лизинговый автомобиль никто не запрещает ввозить, однако за него нужно будет заплатить пошлину. Более точную информацию с рекомендациями мы дадим сегодня вечером, она будет опубликована на сайте Северо-Западного таможенного управления», – добавила она.

Замначальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарья Кириллова отметила, что новый закон не связан напрямую с банками и лизингом. «С 2015 года автомобиль был привязан к частному лицу. Теперь появилась привязка к юридическому лицу, то есть, если реальным собственником автомобиля является банк, то закон - в той его части, что пока одна машина собственника из России не выехала, вторая просто так въехать не может – касается этого автомобиля. Но это не значит, что автомобили не пускают совсем», – пояснила Кириллова.

По ее словам, владельцы таких авто должны внести своего рода залог, эквивалентной сумме, которая была бы выплачена при растаможке автомобиля. «Сумма зависит от года выпуска и объема двигателя, но если взять среднюю машину, это где-то 800-900 тыс. рублей, или около 10 тыс. евро», – сказала Кириллова. Она подчеркнула, что на обратном пути владельцу вернут эту сумму.