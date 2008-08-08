Участились случаи непристойного поведения китайцев в Кремле

Возмущенные неприличным поведением китайцев Кремлевские музеи стали ужесточать требования к гидам, пригрозив лишать их лицензии.

«В последнее время участились случаи неприличного поведения китайских туристов на территории музеев Кремля. В связи с этим до прохода в Кремль гидам-переводчикам необходимо проводить разъяснительную работу с туристами о правилах поведения в музеях, подчеркивая, что для русских людей эти памятники являются святынями. Гиды-переводчики в обязательном порядке обязаны сопровождать группу до выхода из Кремля и предупреждать туристов о местонахождении туалетов. Гиды-переводчики, оставившие группу без сопровождения, будут лишаться права проведения экскурсий в музеях Кремля», – приводит слова из официального сообщения пресс-службы музеев Кремля «Московский комсомолец».

Поводом к ужесточению правил послужил слух о том, что один из китайских туристов позволил себе нарушить правила прямо в Благовещенском соборе.

Сами экскурсоводы видят проблему в нехватке общественных туалетов и возрасте китайцев. Гиды говорят, что подобное может произойти, если речь идет о ребенке или старике, а уборная находится очень далеко. В качестве второй возможной причины нарушения правил называется проведение экскурсий китайскими гидами-нелегалами, для которого не важны российские нормы приличия.

Экскурсоводы также отмечают, что граждане Китая не привыкли к тому, чтобы терпеть. Профессиональные гиды закладывают время на посещение уборных азиатскими туристами каждый час. Впрочем, говорят и о том, что никакой трагедии в этом нет.

«Проблема с туалетами реально есть, мы не можем этого отрицать. Но это чисто физиологическая проблема. Насколько я могу судить, в случае с Благовещенским собором человек не дотерпел, потому что он пожилой, ему стало плохо. Но из этого раздули вселенский скандал, гидам стали угрожать расправой за случайное происшествие. Ну, случился такой форс-мажор. Надо проявить понимание, помочь человеку, а потом просто вызвать уборщицу. А у нас эту мелочь превратили в событие, начали искать виноватых, вводить новые правила, ухудшающие моральную обстановку. Зачем нагнетать? А если бы пожилой человек от сердечного приступа умер в этом же соборе? Тоже бы был скандал», – приводит слова гида-переводчика с большим стажем издание.