В России намерены повысить достоверность кредитных историй

Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающего механизм для корректного отображения кредитной истории физических и юридических лиц.

«В соответствии с действующим законодательством сведения о договорах кредита могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ). В целях корректного расчета совокупной платежной нагрузки физических и юридических лиц при получении сведений из разных БКИ предлагается ввести единый идентификатор договора, который будет отражаться в кредитной истории», – говорится в пояснительной записке к распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева о внесении проекта в Госдуму, передает ТАСС.

Как предлагается в проекте, без идентификатора БКИ не будут принимать информацию о кредитных договорах от банков, микрофинансовых организаций или кредитных кооперативов. Идентификаторы должны быть присвоены действующим договорам в течение года после вступления закона в силу.

Порядок присвоения идентификатора должен установить Банк России.

Правительство одобрило проект 30 августа 2018 года.

Ранее исполняющий и.о. Объединенного кредитного бюро Николай Мясников сообщал, что с 2019 года банки станут присваивать россиянам персональные кредитные рейтинги, которые помогут принять решение о выдаче займа.