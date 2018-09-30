Кадыров ответил американскому министру, допустившему морскую блокаду России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.

«Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, американский министр «слабо знает Россию, ее историю, ее способности и возможности».

Кадыров отметил, что заявления американских политиков перестали удивлять здравомыслящих людей. По его словам, складывается ощущение, что они «соревнуются в сочинительстве бессмысленных решений, ведущих к разрушению сложившейся столетиями системы международного права».

Напомним, министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что морская блокада была бы равносильна объявлению войны, и призвал американского министра «жевать, а не говорить». В Госдуме заявили, что Россию нельзя заблокировать и растоптать, и посоветовали американскому министру почитать историю.