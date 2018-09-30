В Ингушетии пьяный отец избил пятилетнего ребенка

Министерство внутренних дел Ингушетии сообщило, что в республиканскую больницу попал пятилетний ребенок, которого избил пьяный отец.

В МВД сообщили, что на станцию скорой помощи города Карабулак был доставлен пятилетний ребенок, на теле которого врачи зафиксировали значительное количество гематом, ссадин и кровоподтеков передает РИА «Новости».

Сотрудники полиции установили, что побои ребенку причинил его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудниками полиции проводится доследственная поверка, по окончании которой в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» УК РФ», – уточняет министерство. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в одной из школ Челябинска мужчина избил пятиклассника.