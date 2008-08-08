В Белоруссии оценили опасность превращения в «покоренную землю» России

Белоруссия не видит никаких опасений относительно своего превращения в «ледяную полосу покоренных земель» России, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

В интервью tut.by Макей прокомментировал заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что российский лидер Владимир Путин пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Олланд утверждал, что Путин якобы предпочитает видеть вокруг своего государства «ледяную полосу покоренных земель».

Макей сказал, что Белоруссия не видит опасений, описанных «беллетристом» Олландом. «У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом», – подчеркнул Макей.

Белорусский министр отметил, что Москва видит в постсоветском пространстве давние исторические связи, хочет иметь с ними нормальные торгово-экономические и политические отношения. По словам Макея, такое отношение «вполне естественно».

Макей также заявил, что воспоминания Олланда, опубликованные в книге бывшего французского президента «Уроки власти», касающиеся саммита «нормандской четверки» не соответствуют истине. Белорусский министр возмутился тем, что Олланд решил это опубликовать.

Напомним, Олланд в своей книге рассказывает, что впечатления от встречи «нормандской четверки» в Минске у него остались не самые приятные. Так, обстановку Дворца независимости, где проходила встреча, он назвал «бездушной», раскритиковал бутерброды, которые подавали лидерам, и пожаловался на то, что трем лидерам пришлось спать в креслах в тот момент, когда Путин спал в отдельной комнате на кровати.

Комментируя эпитет «бездушный» по отношению к Дворцу независимости, где проходила встреча, Макей заметил, что «любое официальное здание вряд ли имеет какую-то душу». «Видимо, Олланд имел в виду, что минский современный дворец не такой помпезный, как его бывшая резиденция – Елисейский дворец», – сказал Макей.

По его словам, в отличие от Франции, «которую фашисты протопали менее чем за месяц и которая сохранила после Второй мировой войны практически все выстроенные некогда многовековые дворцы, церкви, соборы и другие исторические памятники», Белоруссия после четырех лет сопротивления лежала практически в руинах.

Макей подчеркнул, что лидеры государств сами решили остаться для переговоров в комнате-накопителе, где, по словам Олланда, были неудобные столы и кресла. Белорусский министр отметил, что во Дворце независимости было подготовлено несколько залов для официальных встреч.

Он также рассказал о бутербродах, которые, по словам Олланда, были «ужасными». «Президент Белоруссии предложил поужинать. Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Да-да, давайте ужинать». Но госпожа федеральный канцлер [Германии Ангела] Меркель жестко посмотрела на Олланда и сказала: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он стушевался и покорно пошел за Меркель», – рассказал Макей.

По словам главы белорусского МИД, «от ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз». «Они были и с белорусским салом, и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее», – перечислил белорусский министр. Он признал, что не было устриц, улиток, лягушачьих лапок или голубей. «За сутки только на питание было выделено в эквиваленте около 50 тыс. долларов», – подчеркнул Макей.

Он добавил, что для отдыха были организованы отдельные помещения, однако некоторые руководители государств отказались, сказав, что будут продолжать переговоры.

Ранее в Кремле также опровергали мемуары бывшего главы Франции Франсуа Олланда, согласно которым Владимир Путин в 2015 году якобы говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армию. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не использовал угрожающих формулировок в диалоге с главой Украины Петром Порошенко, однако российский лидер говорил жестко и доходчиво.