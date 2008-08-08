В Белоруссии оценили опасность превращения в «покоренную землю» России

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3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
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В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
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Какой должна стать идеальная российская школа

Российская средняя школа вынуждена постоянно меняться, догоняя будущееФото: Александр Рюмин/ТАСС
«Отомрет разделение на предметы, не будет рутинных домашних заданий, взрослые перестанут мечтать о едином учебнике, школа будет больше похожа на клуб, лабораторию или производство, чем на искусственный формат общественной жизни», – заявила газете ВЗГЛЯД директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова, рассуждая о грядущих переменах в средней школе. Подробности...
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Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
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Если бы «ловушки трампизма» не было, ее стоило бы выдумать

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Трамп не шел на выборы под лозунгом «Поладить с Россией любой ценой!». Его лозунгом было «Сделать Америку снова великой!». Это и привлекало в нем цапающихся друг с другом русских консерваторов. Мы тоже хотим сделать Россию снова великой. Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

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          В Белоруссии оценили опасность превращения в «покоренную землю» России

             3 сентября 2018, 12:44
          Фото: Андрей Александров/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          Белоруссия не видит никаких опасений относительно своего превращения в «ледяную полосу покоренных земель» России, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

          В интервью tut.by Макей прокомментировал заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что российский лидер Владимир Путин пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Олланд утверждал, что Путин якобы предпочитает видеть вокруг своего государства «ледяную полосу покоренных земель».

          Макей сказал, что Белоруссия не видит опасений, описанных «беллетристом» Олландом. «У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом», – подчеркнул Макей.

          Белорусский министр отметил, что Москва видит в постсоветском пространстве давние исторические связи, хочет иметь с ними нормальные торгово-экономические и политические отношения. По словам Макея, такое отношение «вполне естественно».

          Макей также заявил, что воспоминания Олланда, опубликованные в книге бывшего французского президента «Уроки власти», касающиеся саммита «нормандской четверки» не соответствуют истине. Белорусский министр возмутился тем, что Олланд решил это опубликовать.

          Напомним, Олланд в своей книге рассказывает, что впечатления от встречи «нормандской четверки» в Минске у него остались не самые приятные. Так, обстановку Дворца независимости, где проходила встреча, он назвал «бездушной», раскритиковал бутерброды, которые подавали лидерам, и пожаловался на то, что трем лидерам пришлось спать в креслах в тот момент, когда Путин спал в отдельной комнате на кровати.

          Комментируя эпитет «бездушный» по отношению к Дворцу независимости, где проходила встреча, Макей заметил, что «любое официальное здание вряд ли имеет какую-то душу». «Видимо, Олланд имел в виду, что минский современный дворец не такой помпезный, как его бывшая резиденция – Елисейский дворец», – сказал Макей.

          По его словам, в отличие от Франции, «которую фашисты протопали менее чем за месяц и которая сохранила после Второй мировой войны практически все выстроенные некогда многовековые дворцы, церкви, соборы и другие исторические памятники», Белоруссия после четырех лет сопротивления лежала практически в руинах.

          Макей подчеркнул, что лидеры государств сами решили остаться для переговоров в комнате-накопителе, где, по словам Олланда, были неудобные столы и кресла. Белорусский министр отметил, что во Дворце независимости было подготовлено несколько залов для официальных встреч.

          Он также рассказал о бутербродах, которые, по словам Олланда, были «ужасными». «Президент Белоруссии предложил поужинать. Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Да-да, давайте ужинать». Но госпожа федеральный канцлер [Германии Ангела] Меркель жестко посмотрела на Олланда и сказала: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он стушевался и покорно пошел за Меркель», – рассказал Макей.

          По словам главы белорусского МИД, «от ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз». «Они были и с белорусским салом, и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее», – перечислил белорусский министр. Он признал, что не было устриц, улиток, лягушачьих лапок или голубей. «За сутки только на питание было выделено в эквиваленте около 50 тыс. долларов», – подчеркнул Макей.

          Он добавил, что для отдыха были организованы отдельные помещения, однако некоторые руководители государств отказались, сказав, что будут продолжать переговоры.

          Ранее в Кремле также опровергали мемуары бывшего главы Франции Франсуа Олланда, согласно которым Владимир Путин в 2015 году якобы говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армию. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не использовал угрожающих формулировок в диалоге с главой Украины Петром Порошенко, однако российский лидер говорил жестко и доходчиво.


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