Тимошенко оценила идею автокефалии для украинской церкви

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась в поддержку предоставления автокефалии украинской церкви.

«Наша команда и я лично, мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, для того чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет», – сказала Тимошенко в эфире NewsOne, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о решении Константинополя создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.

Тимошенко планирует участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут в 2019 году. Последние опросы показывают, что Тимошенко продолжает лидировать в рейтинге поддержки украинцами возможных кандидатов в президенты Украины.