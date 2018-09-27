Сборная России по дзюдо завоевала медаль ЧМ в командном первенстве

В матче за бронзовые медали командного смешанного первенства на чемпионате мира по дзюдо в Баку россияне одержали победу над азербайджанцами со счетом 4-1.

Российские спортсмены выиграли четыре схватки из пяти – победы одержали Анастасия Конкина, Алена Прокопенко, Михаил Игольников, Инал Тасоев. Единственное поражение потерпел Муса Могушков, передает ТАСС.

Бронзовые медали также выиграла объединенная команда КНДР и Южной Кореи, победившая сборную Германии. В финале японцы оказались сильнее французов – 4-1.

Впервые смешанное командное первенство прошло на чемпионате мира в прошлом году. Россияне тогда стали четвертыми.

У сборной России на чемпионате мира в Баку серебро и три бронзы. Серебро в весовой категории до 60 кг получил дзюдоист Роберт Мшвидобадзе, бронзу – Александра Бабинцева в весовой категории до 78 кг и Нияз Ильясов в весе до 100 кг.

Это пятый чемпионат мира, на котором сборная России по дзюдо остается без золота. Последний российский чемпион мира – Тагир Хайбулаев, который в Париже в 2011 году победил в весовой категории до 100 кг.

Финальный этап чемпионата мира по дзюдо в Баку посетил президент России Владимир Путин.