Минтруд отреагировал на сведения об отказе от термина «инвалид»

Министерство труда и соцзащиты не будет отказываться от термина «инвалид» в законодательстве, но понятие будет уточнено, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на публикации в СМИ.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтруд намерен отказаться от использования термина инвалид в нормативно-правовых актах. В ведомстве информацию не подтвердили, пояснив, что понятие будет уточняться согласно рекомендациям комитета ООН по правам инвалидов. Намерения отказаться от него совсем нет, передает ТАСС.

Уточнение понятия, как пояснили в Минтруде, направлено на то, чтобы нацелить усилия государства и гражданского общества на содействие инвалидам.

Это положение будет прорабатываться в 2019-2020 годах вместе с другими законодательными нормами при обсуждении общественных организаций инвалидов, экспертного и научного сообщества.