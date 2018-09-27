Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России

Первое место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes занял «Лукойл».

Компании X5 Retail Group и «Сургутнефтегаз» заняли второе и третье место в рейтинге, опубликованном Forbes.

На четвертом месте – «Магнит», на пятом – «Татнефть».

В десятку также попали ГК «Мегаполис», Evraz, НЛМК, «Новатэк» и «Русал».

Forbes составил рейтинг на основании выручки за 2017 год компаний, контролируемых частными собственниками более, чем на 50%. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, а для страховых компаний – суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.

По данным издания, общая рублевая выручка 200 частных компаний за 2017 год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании, а также строительные организации (30,7%).

В рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts «Лукойл» занял второе место.