Хоккеист умер на матче в Москве

Один из игроков умер во время любительского матча Окружной хоккейной лиги в Москве.

Матч проходил между клубами «Сокол» и «Диал-Дент» 23 сентября, передает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Хоккеисту Максиму Газуко стало плохо, и он упал на лед. К нему подбежали партнеры по команде, судьи, врач, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.