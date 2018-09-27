В двух районах Дагестана введен режим КТО

В двух районах Дагестана действует режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по региону.

С 6.30 мск режим КТО введен на отдельном участке в Буйнакском и Кумторкалинском районах, правоохранители ищут «боевиков и их пособников».

В районе режима КТО действуют специальные меры и временные ограничения, передает ТАСС.