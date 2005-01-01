Украинцев раскритиковали за сексуальную фотосъемку детей

На Украине разгорелся скандал из-за рекламы нижнего белья для девочек: раскритиковавшая работы одесских фотографа и дизайнера киевлянка, заявила, что съемка подходит для взрослой рекламы, и обвинила их в сексуализации детей.

«Знаете, что это? Это одесский дизайнер с фотографом сделали вот такой проект. Реклама детского белья премиум класса для Одесской недели моды. И хотя я за легализацию проституции, но не детской же. 12-летние девочки в образах парижских куртизанок. Палехче там. И даже если это не бордель, а такая себе fashion съемка, как у взрослых моделей. Образы слишком вызывающие, томные взгляды, выставленное бедро... Сексуализация ребенка в чистом виде. Мне, кстати, кажется, что если это не удалят в ближайшее время, то такая новость должна облететь все зарубежные СМИ. И вы понимаете какой это образ создает. В Украине самые красивые девушки, ага. Тот самый», – написала на своей странице в Facebook Алина Степанец.

В комментариях к посту отметились те, кто также выступил против откровенной рекламы.

«Мне кажется, некоторым девочкам меньше 12 лет. Выглядит все это гнусно, как будто каталог девочек для старого педофила. Не удивлюсь, если фото разойдутся по «профильным» сайтам. Эту славу родители ожидают от фото своих детей?» – пишет Юлия Солнце.

«Макияж куртизанок, реклама детей для педофилов», – считает Ірина Демидюк.

Были и те, кто встал на защиту рекламы.

«Девочки – профессиональные модели, для которых это лишь образ, не несущий никакого «подтекста». Это их любимая работа как театр или кино. Вы судите актеров в кино, какого бы они ни были возраста? Нет, это их работа, им заплатили, их родители были согласны. Что касается белья как у французских куртизанок, лишь предрассудки испорченых людей. А если посмотреть трезвым взглядом, красивое, качественное, нежное, без откровений и пошлостей, которые уже успели выдумать некоторые люди, белье. Но если и осуждать кого-то, то только человека ответственного за идею, концепт и подачу самой съемки, а не белья, фотографа и тех, кто выполнял свою работу», – отметила Анна Федорцова.

Ранее Мизулина призвала сажать педофилов в тюрьму за общение с детьми в интернете.