В Иране рассказали, что Трамп два года добивается встречи с Роухани

Глава департамента по связям с общественностью Исламской республики Иран Парвиз Эсмаили рассказал, что президент США Дональд Трамп два года добивается встречи со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

«Откровенность и серьезность – вот что требуется вместо слов. Он [Трамп] добивается встречи два года. Эту встречу следует проводить в том случае, если она пойдет на пользу обеим народам и странам», – процитировал Исмаили слова Роухани из интервью CNN.

Глава департамента пояснил в социальных сетях, что таким образом президент Ирана прокомментировал твит Трампа по поводу встречи с Роухани, пишет ТАСС.

Напомним, лидер Ирана отказался встречаться с Трампом во время 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого американский президент написал в своем Twitter, что, несмотря на свои запросы, встречаться с Роухани он пока не планирует, а также назвал президента Ирана очаровательным человеком.