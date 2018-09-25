СБУ вывезла на Украину бывшего министра ДНР

Служба безопасности Украины вывезла с территории Донбасса бывшего министра продовольствия ДНР Алию Камара, не так давно освобожденного из тюрьмы.

«В результате спецоперации контрразведки СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области вывезла бывшего министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР. Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина пополнил ряды незаконных вооруженных формирований», – сообщается на сайте СБУ.

По информации СБУ, из-за конфликта с главой ДНР Александром Захарченко и «на почве перераспределения награбленного» министр был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен в тюрьму.

«Оказавшись на подконтрольной Украины территории, человек в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактов непосредственной причастности России к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

В СБУ добавили, что экс-министр ДНР также дает показания о хищении госимущества, разрушении инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса Донбасса и «других преступлениях российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности».

Источники в СБУ сообщили, что речь идет о бывшем министре аграрной промышленности ДНР Алию Камаре, который был арестован в декабре 2014 года, сообщает Liga.net.

15 сентября Камара написал в своем Facebook, что в августе вышел на свободу спустя трех лет и восьми месяцев заключения.