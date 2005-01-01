Бузова разочаровалась в участниках своего проекта

По словам певицы Ольги Бузовой, которая принимает участие в проекте «Замуж за Бузову», ей стыдно за участников шоу, которые опускаются до оскорблений в адрес организаторов.

«Как же мне стыдно за некоторых участников. Вместо благодарности, что два месяца для вас все делали, одевали, все организовывали, возили в такие потрясающие места, кормили, поили, все придумывали, сейчас вы говорите, что это сериал, и оказывается вам отведены были «роли». Даже участницы шоу «Холостяк», не позволяли себе разводить такую грязь после проекта... А ведь некоторые из вас еще не покинули его Я ведь за любовью шла», – написала Бузова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что участник проекта Валентин Коробков устроил драку с тремя соперниками.