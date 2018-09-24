Хейли и Помпео выскались на тему отстранения Трампа от власти

Американский постпред при ООН Никки Хейли и госсекретарь США Майк Помпео опровергли информацию СМИ о том, что сотрудники администрации президента Дональда Трампа обсуждали возможность его отстранения от власти.

«Как я уже сказала вчера, я буквально никогда не присутствовала в Белом доме при каком-либо таком разговоре, я не в курсе того, чтобы кто-либо из членов [администрации] говорил о чем-то похожем, это совершенно абсурдно», – сказала Хейли, – передает ТАСС.

Помпео заявил, что он «был с администрацией [президента] с самого начала», однако с ним «никто ничего не обсуждал о 25-й поправке».

Ранее Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть данные о сотруднике американской администрации высокого ранга, который заявил о «движении сопротивления» в Белом доме.

Так он отреагировал на статью, в которой приводились слова некоего анонимного источника в Белом доме. Он, в частности, говорил, что во время начала правления Трампа кабинет президента США рассматривал возможность прибегнуть к 25-й поправке американской конституции, согласно которой кабинет министров может временно отстранить президента в силу его неспособности исполнять свои обязанности.