Стал известен текст обращения Трампа к ГА ООН

Американскому порталу Axios стал известен текст обращения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к 73-й Генеральной Ассамблее ООН.

По сведениям источников в Белом доме, одной из главных тем выступления американского лидера будет сотрудничество между странами на основе «взаимного уважения и суверенитета», передает ТАСС.

Кроме того, в ходе общих прений на Генеральной Ассамблее ООН Трамп предложит реформировать систему международной торговли.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, глава Белого дома намерен дать понять, что Вашингтон будет помогать лишь тем государствам, которые «готовы к сотрудничеству».

Хейли также анонсировала заявление Трампа по дальнейшему курсу страны, суверенитету Соединенных Штатов и ожиданиях других стран в предоставлении «защиты» со стороны США.

Накануне в Кремле ответили на вопрос о поездке президента России Владимира Путина на ГА ООН.