Умер лауреат Нобелевской премии по физике

Британо-американский физик китайского происхождения Чарльз Као, который в 2009 году удостоился Нобелевской премии по физике, умер на 85-м году жизни, сообщает Синьхуа.

Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. В 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера, передает ТАСС.

Благодаря его трудам начали стремительно развиваться технологии оптоволоконной связи. Нобелевскую премию по физике он получил в 2009 году совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом.

Из-за своей болезни Чарльз Као не смог выступить с Нобелевской речью.