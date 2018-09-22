Хабаровский избирком собрался рассмотреть жалобы на Фургала в воскресенье

Избирательная комиссия Хабаровского края планирует в воскресенье рассмотреть жалобы, поступившие на кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала.

Заявления связаны с агитацией в «день тишины», передает «Интерфакс».

Ранее в субботу избирательная комиссия Хабаровского края получила жалобы на кандидата в губернаторы региона Сергея Фургала из-за нарушения им запрета на агитацию в «день тишины».

Напомним, второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет в воскресенье, 23 сентября. В первом туре кандидат Фургал получил 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя региона Вячеслава Шпорта, выдвинутого «Единой Россией» – он получил 35,62%.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала «беспощадно отменять» итоги голосования при выявлении нарушений.