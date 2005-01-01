Высокопоставленный чиновник подал в отставку чтобы петь

Замминистра транспорта России Алан Лушников решил покинуть свой пост, чтобы посвятить себя музыкальной карьере.

«Я ухожу. Решение принимает председатель правительства. Он его еще не принял, но оно предложено к одобрению. Такое решение мы приняли совместно с министром транспорта», – заявил Лушников, передает «Интерфакс».

Чиновник заявил, что после ухода из министерства «будет петь».

Лушников с молодости увлекается музыкой, он был солистом нескольких музыкальных групп в Петербурге. Сейчас он поет в группе CtrlBAND.

Как сообщает одна из весенних афиш, группа выступает «в лучших традициях блюза и рок-н-ролла».

«Фанк, джаз, рок-н-ролл. И, конечно, блюз. Новое звучание бессмертной классики», – сообщает афиша сентябрьского концерта.