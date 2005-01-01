Симоньян рассказала, кого поцеловал Путин на женском форуме

По словам главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, президент Владимир Путин, который встретился с женщинами на втором Евразийском форуме, поцеловал одну из них.

«На женском форуме дамы окружили Путина и не выпускают. Первый раз такое вижу. Ведущий уже раз двадцать громко потребовал: «Лейдиз! Плиз тейк е ситс!» Но не на тех напал! Охранников жалко», – написала Симоньян в своем авторском канале в Telegram.

Позже она добавила, что эмоции стихли:

«Все, выпустили иностранные дамы нашего президента! Можно выдыхать. Потом он сам подошел, поцеловал Терешкову и вот пытается уйти», – подытожила Симоньян.

Задержка была связана с тем, что участницы форума захотели сделать несколько селфи с Путиным. Незапланированная фотосессия затянулась, поэтому организаторы попросили участниц занять свои места, сообщает РИА «Новости»

Успокоить взволнованных делегаток удалось только когда спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к «дорогим подругам», призвав продолжить работу форума.

Ранее на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что женщины более последовательны, чем мужчины, это связано с особенностями мышления.