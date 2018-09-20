Ученые назвали причины смещения оси Земли

Смещение оси Земли может быть связано как с окончанием ледникового периода, так и с движением потоков мантии и перераспределением массы воды на планете, выяснили геологи НАСА.

В опубликованной учеными статье говорится, что ось Земли достаточно стабильна по сравнению с другими планетами Солнечной системы, но сдвигается примерно на 10 см в год в сторону 74-го градуса западной долготы, передает РИА «Новости».

«Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов», – отмечает Сурендра Адхикари из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

Модель недр Земли позволила учесть влияние различных процессов в литосфере и гидросфере на положение оси. Выяснилось, что последствия ледникового периода составляют лишь треть смещений.

Примерно в том же размере на смещение оси влияют движение потоков мантии в глубинных слоях недр и распределение воды по океанам, рекам и почве.

Ученые считают, что осушение почв в США и Индии в середине прошлого века оказало не меньшее влияние на ось Земли, чем отступление льдов на Северном полюсе и таяние Гренландии.

Адхикари полагает, что эти данные можно применять для составления климатических прогнозов и оценки влияния глобального потепления на облик планеты.

Напомним, в 2011 году Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал, что мощное землетрясение магнитудой 8,9 в Японии привело к смещению оси вращения Земли почти на 10 сантиметров.

Землетрясение в Чили в 2010 году, по данным геофизиков НАСА, сместило ось вращения Земли на 7,5 сантиметров.