Курс доллара опустился на Мосбирже до 66,6 рубля

На открытии торгов Московской биржи в четверг курс доллара к рублю снизился в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23 копейки и составил 66,6 рубля.

В свою очередь евро снизился на 15 копеек, достигнув отметки в 77,84 рубля, передает ТАСС.

Напомним, накануне евро впервые с августа опустился ниже 78 рублей.