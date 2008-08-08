Появились сообщения о ракетном ударе по предместьям Дамаска

По предместьям Дамаска нанесены ракетные удары, заявил источник в спецслужбах Сирии.

По данным Press TV, два мощных взрыва прогремели в ночь на воскресенье близ сирийской авиабазы под Дамаском, передает ТАСС.

Как сообщает «Аль-Маядин», ракетный удар нанесли ВВС Израиля. Атакована военная база в районе Маззе.

Times of Israel также пишет, что удары, по некоторым данным, наносили израильские самолеты, передает РИА «Новости».

Источник заявил, что военный аэродром Меззе атакам не подвергался, но близ аэродрома взорвался склад с боеприпасами.

Как сообщает «Аль-Джазира», ПВО Сирии сбила несколько ракет.

По информации СМИ, целями ударов были склады с боеприпасами и исследовательский центр.

При этом военный источник SANA опроверг удары по аэродрому, объяснив взрыв на складе коротким замыканием.

Напомним, в последнее время обстановка в регионе стала более напряженной из-за информации о планах США нанести новый удар по Сирии.