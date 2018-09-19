К экранизации мемуаров экс-директора ФБР привлекли сценариста «Голодных игр»

Американская телевизионная компания CBS Television Studios решила снять мини-сериал на основе скандальных мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми, выбрав в качестве сценариста Билли Рэя, работавшего над фантастической историей «Голодные игры», сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Продюсирование серии фильмов по мемуарам Коми CBS доверила сценаристу и режиссеру Алексу Куртцману, который является создателем и исполнительным продюсером другого телесериала телекомпании – «Звездный путь: Дискавери» (Star Trek: Discovery), передает ТАСС.

В статье утверждается, что CBS Television Studios пока не определила, кто из многочисленных телеканалов и подразделений компании будет транслировать сериал, «ввиду высокой конкуренции».

Отметим, Трамп назвал книгу «жуликоватого» экс-главы ФБР «третьесортной», а самого Коми и еще троих сотрудников бюро обозвал «клоунами и неудачниками».

Напомним, в апреле глава Белого дома обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в разглашении секретной информации при обнародовании документов о встречах и беседах президента США.