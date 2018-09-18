В Кремле назвали Украину ответственной за пробуксовку Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина несет ответственность за пробуксовку выполнения Минских договоренностей.

«Урегулирование на юго-востоке Украины может совершиться только в результате имплементации минских договоренностей. Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что документ должен быть выполнен. Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также ответил на вопрос, готова ли Россия обсуждать «полное восстановление территориальной целостности Украины до 2014 года». «Никакой части Крыма не существует и существовать не может», – подчеркнул Песков.

Напомним, что Киев отказывается вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками, провозгласивших независимость после государственного переворота на Украине.