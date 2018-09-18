Посол России прокомментировал внимание Швейцарии к аккредитации дипломатов

Решение Швейцарии усилить внимание к аккредитации сотрудников зарубежных диппредставительств является суверенным правом страны, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Решение пристальнее рассматривать аккредитацию потенциальных сотрудников зарубежных диппредставительств – суверенное право принимающей стороны. Говорить о том, что произошло какое-либо серьезное ужесточение соответствующей процедуры, я бы не стал», – цитирует Гармонина РИА «Новости».

Он также посетовал, что в швейцарских СМИ обострился тон в отношении России, нагнетается атмосфера конфронтации.

«В двусторонних отношениях иногда возникают сложные, даже спорные вопросы. Для того, чтобы их решать, у нас со Швейцарией, к счастью, существует хорошо работающий диалоговый механизм, который, я уверен, будет в полной мере задействован и в нынешней ситуации», – сказал он.

Гармонин высказал убеждение, что конструктивный диалог позволит устранить разногласия.

По его словам, нет ничего экстраординарного в отказе в аккредитации некоторых дипломатов на замещение вакантной должности в диппредставительствах.

«Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами. Такие вопросы принято решать, и мы их решаем на рабочем уровне. Раздувать из этого дипломатический скандал в корне неверно, да и не соответствует принятым в дипломатии приличиям. Равно как и не имеет смысла пытаться разговаривать с нами в нажимном ключе через СМИ», – пояснил он.

Он считает, что нет оснований полагать, что Швейцария может ввести санкции против России. «Думаю, что для таких далеко идущих предположений нет объективных оснований. Такой шаг пошел бы вразрез с декларируемой Берном политикой нейтралитета и нанес бы ощутимый ущерб российско-швейцарским связям», – отметил он.

По словам посла, Швейцария занимает взвешенную позицию по «делу Скрипалей» и сообщениями о химической лаборатории в Шпице. Однако нагнетание «шпионской» истерии не идет на пользу двусторонним отношениям.

«Бездоказательные обвинения сеют в умах людей подозрительность, пробуждают пещерные страхи. Рано или поздно эти эмоции выходят на поверхность самым уродливым образом – напомню, что в 1923 году на волне антисоветской истерии в Лозанне был убит полпред Вацлав Воровский», – сказал он.

По мнению Гармонина, есть политический заказ на русофобскую риторику. За этим, считает он стоят «определенные хорошо известные круги», которые пытаются «вынудить Швейцарию изменить традиционному для ее дипломатии независимому, нейтральному и прагматичному подходу к международным делам и занять более конфронтационную позицию в отношении России».

В понедельник МИД призывал Швейцарию к ответственному подходу в двухсторонних отношениях, так как нагнетание «шпионской истерии» не идет на пользу сотрудничеству двух стран.

Глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что собирается поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым о ситуации вокруг якобы деятельности «российской разведки» в стране.

Ранее швейцарский МИД заявил об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов.