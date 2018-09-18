По факту продажи наркотиков в клубе Басты возбуждено дело

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту продажи наркотиков, которая была выявлена в рамках оперативного эксперимента в клубе Gazgolder, принадлежащем рэперу Басте.

«Неустановленное лицо совершило незаконный сбыт вещества массой 1,13 грамм, которое, согласно экспертизе, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, что является значительным размером», – приводит РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

По результатам закупки наркотического вещества участником мероприятия возбуждено уголовное дело.

Клубом Gazgolder владеет одноименный продюсерский центр. Одним из его владельцев является рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Ранее РПЦ обеспокоилась тем, что новый сезон музыкального шоу «Голос» будут судить Вакуленко и музыкант Сергей Шнуров.