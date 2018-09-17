Захарова опровергла сообщения СМИ о причастности России к отравлению брата Ким Чен Ына

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что СМИ неверно передали слова постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности России к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В понедельник СМИ распространили цитату Хейли о том, что Россия помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ. «Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», – привел ТАСС слова Хейли.

Захарова разместила у себя в Facebook цитату Хейли, которая имеет другой смысл.

«Когда власти Северной Кореи убили Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за то, чтобы ООН усилила контроль над передачей КНДР технологий по созданию биологического и химического оружия. Россия согласилась с нами на заседании Совбеза ООН, но снова заблокировала внесение изменений в санкционный список, которому уже 12 лет», – сказала постпред.

Такая же цитата приводится в пресс-релизе ООН по итогам заседания Совбеза.

В комментариях Захарова отметила, что ошибку в цитате Хейли допустило американское агентство Bloomberg. По всей видимости, после этого неверную цитату опубликовал ТАСС.