Кравчук отчитал Кучму за критику Трампа

Бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление другого экс-главы страны Леонида Кучмы о том, что лидер США Дональд Трамп должен извиниться перед Украиной за то, что государства-подписанты Будапештского меморандума якобы его обманули.

«Не нужно такие непродуманные вещи запускать для обсуждения!» – заявил Кравчук, передает ФАН. Кравчук отметил, что это не та «рекомендация, которая нужна Украине».

По его словам, если призывать другие страны к извинениям, нужно вспомнить о том, что меморандум подписывали не только Украина и США, но и Великобритания с Россией. Эти страны в таком случае также должны извиниться, считает Кравчук.

«Мне нужны не извинения! Мне сегодня нужно действие по обеспечению гарантий Украине, которые предусмотрены Будапештским меморандумом. Как эти гарантии привести в действие?» – задался вопросом Кравчук.

Экс-президент Украины добавил, что если Кучма что-то до конца не просчитал, подписывая этот меморандум, то «Трамп-то его вообще не подписывал».

«Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия», подписанный в конце 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, предусматривал удаление всех ядерных вооружений с украинской территории. Остальные подписанты брали на себя ряд обязательств, в числе которых – уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять против нее ядерное оружие.