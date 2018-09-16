Политолог: Самый тяжелый вопрос для Ищенко возникнет завтра с утра

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в случае победы в Приморье не сможет снять социальное напряжение, существующее в регионе, так как у него нет для этого возможностей.

«Если Ищенко победит, то самый тяжелый вопрос для него возникнет завтра с утра. Что делать с это победой? Какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции, это решается на федеральном уровне. Ищенко окажется в ситуации, когда он шел на выборы с определенной позицией, но компетенции для ее реализации у него, как у губернатора, просто не будет», – передает слова Журавлева НСН.

По его словам, он не обманет людей, просто у него нет достаточно возможностей – в том числе в рамках изменения пенсионной системы, которое неизбежно.

«К коммунистам, которые победили в региональных парламентах, люди уже обратились с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Коммунисты оказались в очень неудобном положении. А Ищенко мне просто жалко, если он победит», – отметил политолог.

Он вспомнил первые парламентские выборы после Верховного Совета, когда по списку фактически победила ЛДПР, однако «победа стала самым страшным ударом по имиджу ЛДПР за всю историю».

«В следующей Думе позиции партии были, мягко говоря, более скромные. Что-то похожее будет и с региональными коммунистами. Не потому, что они виноваты, а просто потому, что они попали в такую политическую вилку», – заключил Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что в Приморье существует протестное голосование, которое направлено не против конкретного представителя той или иной партии, а в принципе против существующей ситуации.

«Люди не хотят возвращаться в 90-е и 80-е. Поэтому ни одна, ни другая оппозиция, как политическая сила, их не интересует. Им не нравятся социальные действия. Дальний Восток требовательнее, чем Центральная Россия. Там действует психология Дикого Запада – меньше патернализма, потому что люди, в первую очередь, рассчитывают на себя, а уже потом на помощь государства. В целом, все, что касается протеста – это протест социальный», – отметил Дмитрий Журавлев.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который лидирует по итогам второго тура выборов губернатора Приморья, уже заявил, что намерен продолжать в регионе политику президента России Владимира Путина.

После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья Ищенко набирает 51,61% голосов избирателей. Врио главы края Андрей Тарасенко получает 45,79%, отставая на почти на 6%.

По итогам первого тура в регионе не выявили победителя – у Тарасенко было 46,57% голосов, у Ищенко 24,64% голосов.