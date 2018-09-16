Общественная палата не зафиксировала нарушений при вводе голосов на выборах в Приморье

Наблюдатели Общественной платы не фиксируют нарушений при вводе голосов или их подсчете на втором туре выборов губернатора Приморского края, сообщил член ОП, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«У нас развернуты полноценные миссии, за выборами наблюдают более 1450 человек на всех избирательных участках. На данный момент наблюдатели не подтверждают нарушений: в ГАС-выборы данные вводятся в обычном режиме, даже где-то быстрее обычного. Как только возникает вопрос, есть возможность связаться с наблюдателями», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в Сети появляется много сообщений о нарушениях, но ОП не увидела нарушений «при вводе данных или при подсчете голосов».

Ранее было получено 14 сообщений о различных нарушениях: так, поступили сведения о подвозе и подкупе избирателей, заявлялось о нарушениях агитации в соцсетях.

Пока кандидат от КПРФ Андрей Ищенко по итогам подсчета 11,48% голосов вырвался в лидеры во втором туре выборов главы Приморья. У него 51,91% голосов.

Напомним, первый тур голосования 9 сентября не выявил победителя в четырех регионах: кроме Приморья, это еще Хакасия, Владимирская область и Хабаровский край.