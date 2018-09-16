В Сети появилось видео разрушительного урагана «Мангхут» в Гонконге

Тайфун «Мангхут», который унес жизни 59 человек в Филиппинах, добрался до Гонконга; в Сети опубликовано видео урагана, которому присвоен самый высокий уровень опасности.

Видео опубликовано в Telegram-канале Mash. Судя по видео, ураган сносит целые строения, уничтожает здания и становится причиной взрывов.

Между тем, на Филиппинах число жертв тайфуна «Мангхут» достигло 59 человек, еще 47 получили ранения, а 16 считаются пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Порывы ветра достигали 170 км в час, высота волн – шести метров.