Предсказаны новые санкции США против России из-за поддельного «письма Путина»

Директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский опубликовал скриншот письма якобы от президента Владимира Путина, написанное в поддержку конгрессмена-республиканца Дейна Рорабейкера.

В тексте обращения, размещенном в Facebook, говорится, что США нуждаются в лидерах, «которых не интересуют банальности, вроде прав человека или свободных и честных выборов». «Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш», – сказано в письме.

Лидов-Петровский рассказал, что поддельное письмо распространяют среди избирателей представители Демократической партии.

«Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан», – допустил топ-менеджер агентства, отметив, что, по западным стандартам, доказательства «вмешательства» России в выборы – «железнее не бывает».

Сам Путин ранее говорил, что суть вопроса о «вмешательстве в выборы» следует искать во внутренних распрях США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о мнимом «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году не представило ни одного факта, подтверждающего обвинения Вашингтона в адрес Москвы. Он отмечал, что политика Запада в отношении России подходит под поднятие «гибридная война», американская и европейская пресса устраивает «шельмование» нашей страны по любому поводу.