Су-35 и американский F-22 свели в виртуальном бою

Истребитель последнего поколения России Су-35 в случае начавшегося боя с американским F-22 будет иметь несколько преимуществ, признали в США.

У F-22 есть недостаток в вооружении: он рассчитан на скрытность в бою, что поставит его в невыгодное положение при встрече с Су-35, рассказал Business Insider отставной пилот американских ВВС Дэвид Берк.

При боестолкновении самолетов F-22 также уступит в маневренности российскому истребителю, отметил специалист.

Отставной пилот рассказал, что, когда он летал на F-22, его «целью было избегать маневренного боя» с противником – вместо этого он предпочел бы использовать преимущества американского самолета в скрытности.

Кроме того, Су-35 несет больше ракет, чем F-22, и держит их там, где может заметить противник.

Однако, считает Берк, все это не означает, что российский самолет автоматически выиграет бой – возможности F-22 и его пилотов, являющихся одними из лучших в ВВС США, дадут американской стороне шанс в потенциальном противостоянии.

Напомним, самолеты F-22 и Су-35 встретились в небе недалеко от побережья Аляски – тогда Су-35 сопровождали стратегические ракетоносцы Ту-95 «Медведь».