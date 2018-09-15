На рассматривающего дело об убийствах на майдане судью напали в Киеве

В Киеве произошло покушение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука, который рассматривает дело об убийствах на майдане в 2014 году, сообщает совет судей Украины.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 14 сентября, передает ТАСС.

Нападение было совершено возле дома Дячука. В данный момент он находится в больнице. Судья связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Отмечается, что полиции не удалось задержать преступника.

В мае 2015 года Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение дела против пяти бывших бойцов элитного украинского подразделения «Беркут».

Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, а также превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, совершение террористического акта на майдане в 2014 году.